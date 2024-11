Saúde de João Pessoa explica mudanças na vacinação que protege contra a poliomielite

A partir deste mês de novembro, o esquema vacinal contra paralisia infantil contará apenas com uma dose de reforço da vacina inativada poliomielite (VIP). Essa dose substitui a vacina oral poliomielite bivalente (VOPb), que ficou famosa e conhecida como a ‘gotinha’. A decisão foi amplamente discutida na reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI), além do acompanhamento da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As mudanças têm como objetivo alinhar o esquema vacinal às práticas já adotadas por países como os Estados Unidos. O esquema vacinal anterior contemplava a administração de três doses da VIP, que é injetável aos 2, 4 e 6 meses, e duas doses de reforço da VOPb, a gotinha, aos 15 meses e 4 anos de idade. Desde o início de novembro, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses de idade.

“A nova estratégia do Ministério da Saúde, com aplicação apenas do imunizante na forma injetável e apenas uma dose de reforço, busca manter a erradicação da poliomielite no país, que está há 34 anos sem registrar casos da doença”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A meta nacional do Ministério da Saúde é alcançar a cobertura vacinal de 95% até o final de 2024. Em 2023, a vacinação contra pólio alcançou 86,55% do público-alvo, ante 77,20% em 2022. As informações são da Rede Nacional de Dados em Saúde.

Zé Gotinha – O famoso personagem, criado nos anos 1980, é o símbolo da luta contra a poliomielite. Mesmo com a mudança, ele continuará aparecendo em campanhas em favor da imunização contra doenças imunopreveníveis, a exemplo do sarampo, e contra a desinformação da vacinação.

Em reconhecimento, o Zé Gotinha recebeu, no início de 2024, o prêmio oferecido às melhores figuras do universo digital na categoria Brand Persona, do iBest. O Ministério da Saúde considera o mascote um “símbolo universal na missão de salvar vidas” e um “aliado importante no processo de educação e combate às notícias falsas”.

Para saber mais informações sobre a atualização da caderneta vacinal e quais as vacinas estão disponíveis para cada faixa etária, os usuários podem procurar um serviço de saúde mais próximo de sua residência ou ainda acessar o link:

https://www.gov.br/saude/pt- br/vacinacao/calendario

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (6):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

Para ter acesso, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).