Saúde da Paraíba chama atenção para novo esquema vacinal contra a poliomielite

A Paraíba deu início, nesta semana, à nova estratégia de imunização contra a poliomielite, de acordo com a determinação do Ministério da Saúde. Agora a vacina oral contra poliomielite (VOP) – a famosa ‘gotinha’ – é substituída pela vacina inativada (VIP) injetável.

Os municípios paraibanos estão abastecidos para seguir com o novo esquema vacinal e o chamado da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é para que a população e os municípios fiquem atentos para que as doses sejam aplicadas em tempo oportuno.

De acordo com a chefe do Núcleo de Imunizações da SES, Márcia Fernandes, a decisão que exclui a famosa ‘gotinha’ do esquema vacinal foi baseada nos avanços tecnológicos e critérios epidemiológicos.

“Essa recomendação considerou evidências científicas e a experiência positiva de outros países que já utilizam o esquema vacinal contra a doença, usando exclusivamente a vacina inativada (VIP). Esta é uma mudança significativa e a partir dela será possível garantir maior eficácia na proteção da população”, explicou.

A gestora também destacou que durante os meses de setembro e outubro foi realizado o recolhimento das vacinas VOP (frascos fechados) nos 223 municípios paraibanos para serem destinadas ao Ministério da Saúde, órgão responsável pelo descarte dos imunizantes.

O novo esquema de vacinação consiste em três doses da vacina VIP aplicadas em crianças com dois meses, quatro meses, seis meses, e a dose de reforço, também com a VIP, aos 15 meses.

“Então, nós fazemos um chamamento para todos os pais ou responsáveis que tenham crianças menores de cinco anos, para que compareçam à unidade de saúde e o profissional possa avaliar a caderneta de vacinação, colocar em dia o esquema vacinal e deixar o seu filho protegido contra a poliomielite”, frisou Márcia Fernandes.

A nova estratégia é mais um passo para garantir que o Brasil se mantenha livre da poliomielite. O país está há 34 anos sem a doença, graças à vacinação em massa da população.