O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade do Governo do Estado em Campina Grande, registrou 17.259 atendimentos às vítimas de quedas, de janeiro a outubro deste ano. O que indica um aumento de 14% em comparação ao mesmo período de 2023.

Para o ortopedista da unidade de saúde, Wagner Luiz Egito, o maior número de casos ocorre com pessoas acima de 65 anos, principalmente, envolvendo os acidentes domésticos.

“As principais fraturas são de fêmur proximal, punho e ombro. A maioria dos casos requer cirurgia necessitando de um tempo longo de reabilitação”, informou.

O profissional destacou a necessidade de sensibilizar a comunidade sobre a implementação de medidas simples, como adaptações ambientais e o uso de dispositivos de segurança, visando reduzir a incidência dessas quedas e deu dicas para prevenção, dentro de casa: boa iluminação; manter o piso antiderrapante; evitar produtos de limpeza que deixem o piso escorregadio; evitar tapetes; se houver desníveis, usar rampas no lugar de degraus; instalar barras de apoio no banheiro, escadas e rampas; assegurar que os artigos de primeira necessidade estejam sempre no mesmo lugar; tapetes antiderrapantes nos banheiros; trocar, se possível, o assento sanitário por um mais alto e conversar com o idoso sobre a importância de relatar os sintomas como dores e desconfortos, pois isso pode ser fundamental na prevenção de futuros incidentes.

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande é referência para alta complexidade em Traumatologia e Ortopedia para 203 municípios da Paraíba, o que abrange uma população de 2 milhões de pessoas, e conta com os serviços de hemodinâmica.

A unidade de saúde disponibiliza 272 leitos e 301 médicos, sendo 64 em regime de plantão presencial 24 horas.