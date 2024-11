Saúde de João Pessoa realiza ações de prevenção à saúde do homem

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa preparou uma programação especial em alusão à campanha Novembro Azul, com foco no cuidado integral à população masculina. Ao longo do mês, serão realizadas diversas ações de prevenção e promoção à saúde do homem nos serviços da rede municipal e em instituições parceiras.

Nas Unidades de Saúde da Família da Capital, os usuários terão acesso a palestras sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, testes rápidos, atualizações de vacinas, atualização de cadastro, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, ventosaterapia, massagem, consulta médica e odontológica.

Na Policlínica Municipal da Pessoa Idosa, além das atividades de prevenção e promoção à saúde, serão ofertados exercícios de alongamento, corte de cabelo, lanche e sorteio de brindes na quinta-feira (7), a partir das 14h. Já no dia 22, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) promoverão rodas de conversas para os funcionários, usuários e familiares.

O coordenador da área técnica de Saúde do Homem da SMS, Késsio Brito, destacou que a campanha Novembro Azul, inicialmente associada apenas à prevenção do câncer de próstata, deve abranger uma atenção integral e continuada.

“É reconhecido que a campanha tem grande potencial de alcance para o cuidado com a saúde do homem, então aproveitamos a oportunidade para incluir a prevenção e o diagnóstico precoce de agravos que atingem a população masculina”, afirmou.

Atividades com instituições parceiras – A equipe da SMS levará serviços de saúde também para instituições parceiras. Na quinta-feira (7) e nos dias 21 e 28 deste mês, serão disponibilizados na Funad: aferição de pressão, testagem rápida para ISTs, ações educativas e palestra sobre saúde integral do homem.

Na sexta-feira (8) e no dia 13, as atividades acontecem no SEST/SENAT. Já no dia 19, das 8h às 12h, os serviços serão oferecidos na Praça Bela Vista, em Jaguaribe, direcionados aos taxistas. O público terá acesso a avaliação odontológica, práticas integrativas e complementares à saúde, consultas de enfermagem, imunização, testes rápidos para ISTs e verificação de pressão arterial.

Por fim, no dia 22, será realizada uma palestra educativa sobre saúde integral do homem numa empresa de transporte de cargas localizada no bairro Jardim Veneza.