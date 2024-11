Podcast Vida Saudável: confira dicas para sair do sedentarismo

No novo quadro Vida Saudável do programa Conexão Caturité, o professor de Educação Física, Michel Isidro, compartilhou dicas práticas sobre como sair do sedentarismo.

Com mais de 16 anos de experiência, Michel destacou a importância de começar de forma gradual, mesmo com uma simples caminhada de 10 a 20 minutos, e incentivou a audiência a buscar atividades que tragam prazer, como corridas, caminhadas ou até exercícios em casa.

Ele também comentou como o avanço da tecnologia e o estilo de vida atual têm levado muitas pessoas, inclusive crianças, ao sedentarismo.

Michel enfatizou que pequenos passos podem trazer grandes mudanças e destacou que locais públicos em Campina Grande, como parques, já oferecem espaços acessíveis para atividades físicas.

Para ele, é importante vencer a inércia inicial, sendo necessário um período de seis a oito semanas para transformar uma prática em hábito. Com humor,

Michel brincou que o primeiro passo é colocar o tênis e dar uma volta no quarteirão.

Ele também abordou questões de saúde pública, ressaltando como doenças crônicas poderiam ser evitadas com atividades físicas regulares.

Ouça o podcast abaixo