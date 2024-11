Podcast: confira dicas de decoração com ladrilho hidráuico

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas sobre o uso do ladrilho hidráulico na decoração.

Ela destacou a versatilidade do material, que pode ser usado tanto em pisos como em revestimentos de paredes, áreas externas e detalhes decorativos.

Segundo Ana Cecília, o ladrilho hidráulico é ideal para quem busca um toque de autenticidade e personalidade.

Com padrões geométricos e florais, ele se adapta a diversos estilos, sendo ótimo para áreas de grande circulação e até para espaços molhados, como cozinhas e varandas.

Ela ainda sugere o uso em detalhes menores, como tampos de mesas e molduras de espelhos, para criar ambientes únicos e cheios de estilo.

Ouça abaixo