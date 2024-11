Podcast: aprenda a retirar bem a maquiagem dos olhos

No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas importantes sobre a remoção de maquiagem, especialmente da área dos olhos.

Isanna explicou que muitas pessoas utilizam produtos de maquiagem resistentes à água, mas esqueceram a importância de retirá-los com produtos específicos para essa área, que são mais suaves e evitam irritações ou alergias.

Ela ressaltou o uso de demaquilantes adequados para remover produtos como máscara de protetores e lápis, recomendando sempre escolher uma opção que atenda às necessidades de cada tipo de pele.

Segundo Isanna, o mesmo demaquilante para olhos pode ser utilizado para remover batons resistentes, desde que não seja o mesmo produto usado para o rosto inteiro.

Ouça o podcast abaixo