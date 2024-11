Podcast: aprenda a preparar um delicioso fricassê de frango

No quadro Na Cozinha do programa Conexão Caturité, o professor de gastronomia Júlio César Vilar apresentou uma receita prática e deliciosa de fricassê de frango, ideal para o almoço, a receita é versátil e pode ser feita com frango desfiado já preparado ou com sobras.

Para o fricassê, são necessários: uma lata de creme de leite, uma lata de milho verde, um copo de requeijão cremoso, 100 g de batata palha, 100 g de mussarela, dois peitos de frango desfiados, azeitonas, sal e pimenta a gosto.

O modo de preparo inclui bater o milho, requeijão e creme de leite no liquidificador, refogar o frango com o creme e depois levar ao forno, cobrindo com mussarela e batata palha.

