No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio abordou a importância de conferir a validade dos produtos de beleza e maquiagem.

Isanna alertou que, mesmo sem aparentar problemas, produtos vencidos podem causar reações na pele.

Ela destacou que a validade informada nas embalagens deve ser respeitada e orientou os ouvintes a prestarem atenção em mudanças de cor, odor e textura nos produtos.

Isanna reforçou que itens como máscaras de cílios, por exemplo, devem ser usados por no máximo seis meses após abertos, devido ao contato direto com áreas sensíveis.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.