ISEA realiza mais de 10 mil testes por ano

O Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) tem realizado anualmente mais de 10 mil testes neonatais na maternidade.

Em 2023, foram executados 3.174 testes da linguinha, 3.476 testes do pezinho, 2.725 testes da orelhinha e 940 testes do olhinho nos ambulatórios especializados.

Os testes da orelhinha e linguinha são realizados às segundas, quartas, quintas e sextas, das 7h às 9h, com demanda espontânea por ordem de chegada.

Os testes do olhinho são de terça a sexta-feira, das 7h às 11h, com demanda livre e terças e quintas (13h às 15h), também com atendimento sem agendamento.

O exame do pezinho é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, também com fila por ordem de chegada.

Os testes da orelha e da linguinha devem ser realizados entre o quarto de dia de nascimento até, no máximo, 2 meses e 29 dias de vida. O teste do pezinho precisa ser aplicado entre o quarto e o vigésimo oitavo dia de vida do bebê. A janela ideal para realização do teste do olhinho é do décimo ao vigésimo oitavo dia.

“Logo ao nascerem, os bebês devem fazer estes testes para detectar possíveis enfermidades e condições que, se diagnosticadas precocemente, aumentam as chances de cura e evitam complicações futuras, pois é através destes exames que se é possível detectar doenças hereditárias e/ou congênitas nos recém-nascidos”, explicou a pediatra Jeanette Oliveira.

Após as coletas, os exames são realizados no Laboratório Central, em João Pessoa. O Município adquiriu recentemente modernos equipamentos para fazer os testes com mais acurácia e montou uma sala acústica para o teste da orelhinha.

Estes serviços são ofertados às cidades pactuadas com o nosso município, como as cidades de Assunção, Boa Vista, Fagundes, Juazeirinho, Livramento, Massaranduba, Olivedos, Pocinhos, Puxinanã, Santo André, Serra Redonda, Soledade, Taperoá e Tenório.

Os bebês que nascem ou estejam internos no ISEA realizam automaticamente estes exames, independente da cidade de origem.

Caso seja um procedimento eletivo, em que os pais procuram dias após o nascimento, os testes devem ser direcionados através dos municípios pactuados. Os pais ou responsáveis devem levar os documentos necessários para o atendimento, como a certidão de nascimento, o cartão de vacina e do SUS da criança.

O ISEA é a maior maternidade pública do estado da Paraíba, sendo referência em alta complexidade obstétrica para mais de 180 municípios.

O ISEA possui o selo de Hospital Amigo da Criança e da Mulher, título concedido após avaliação realizada pelo Ministério da Saúde. E o Banco de Leite Humano Dr. Virgílio Brasileiro tem a certificação de padrão ouro do Prêmio Íbero-Americano de bancos de leite materno.