No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu orientações sobre a alimentação adequada para o Enem, focando em escolhas que ajudam a manter o foco e controlar a ansiedade.

Amanda recomendou refeições leves e balanceadas na véspera e no dia da prova, como alimentos ricos em carboidratos complexos e proteínas para aumentar a energia e a saciedade.

Para levar no dia, ela sugeriu barrinhas proteicas, frutas secas, castanhas e chocolate com mais de 50% de cacau, sempre lembrando a importância da hidratação com água.

Ouça o podcast completo aqui.