A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a chegada de um novo lote de vacinas XBB contra a Covid-19, que será disponibilizado para a população a partir de 6 meses de idade.

A vacina já está incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação, especialmente para crianças de 6 meses a 4 anos de idade, com um esquema de duas doses administradas com um intervalo de 4 semanas.

A vacinação também é recomendada para pessoas a partir de 5 anos que pertencem a grupos prioritários, incluindo idosos, gestantes, puérperas, e indivíduos com comorbidades. Para esses grupos, a orientação é de receber duas doses da vacina XBB, com um intervalo de 6 meses entre elas.

Outros grupos prioritários, como trabalhadores da saúde e pessoas em instituições de longa permanência, devem receber apenas uma dose de reforço.

A vacina XBB é fabricada pela Moderna e tem como intervalo mínimo de três meses desde a última dose de qualquer vacina contra Covid-19.

As doses estão disponíveis nas policlínicas da cidade, no Terminal de Integração e na Casa da Vacina, localizada no Hospital Municipal Pedro I.

A Prefeitura convida todos os integrantes dos grupos elegíveis a atualizarem suas cadernetas de vacinação e a se protegerem contra formas graves da doença. As autoridades reforçam que as vacinas são seguras e fundamentais para a proteção da saúde pública.

Até o momento, Campina Grande recebeu 1.610 doses do novo imunizante, reforçando o compromisso da cidade com a imunização da população.