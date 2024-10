No quadro Saúde Mental do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão sobre a “cultura do jeitinho” e como essa prática pode afetar nossos relacionamentos e o legado que deixamos.

Josiplessis questionou se estamos realmente vivendo com integridade e honestidade ou se estamos nos deixando levar pelo desejo de levar vantagem.

Segundo ela, a “cultura do jeitinho” pode nos afastar de valores essenciais e nos fazer agir de maneira superficial, comprometendo a nossa reputação e autenticidade.

A psicóloga incentivou os ouvintes a refletirem sobre como seus valores e princípios impactam suas ações e reforçou a importância de viver de maneira coerente e ética.

Ouça o podcast aqui.