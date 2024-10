Podcast: Huac promove o projeto Respirar para pacientes com doença pulmonar

No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, foi destacado o Projeto Respirar, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), voltado para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), conhecida popularmente como enfisema.

O Dr. Isnard Mauro, pneumologista do Huac, explicou que o projeto oferece educação sobre a doença e orienta sobre o uso correto de medicações inalatórias, essenciais para o tratamento.

Ele ressaltou que o tabagismo é um dos principais fatores de risco e destacou a importância de programas de cessação de tabaco disponíveis no HUAC e nas unidades de saúde do município.

Ouça o podcast abaixo