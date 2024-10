Campina Grande obtém selos nacionais no enfrentamento ao HIV e à Sífilis

O Município de Campina Grande obteve dois importantes selos nacionais de reconhecimento da execução de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV e da Sífilis. A cidade recebeu a certificação da Comissão Nacional de Validação (CNV), do Ministério da Saúde, e é a única da Paraíba a conseguir os selos.

O Município conquistou o Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e o Selo Bronze de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis. O resultado leva em consideração as ações desenvolvidas na cidade nos anos de 2021 e 2022. O município já pleiteou a avaliação para o biênio 2023/2024.

A avaliação contou, inclusive, com visita técnica dos representantes da Comissão à cidade para conhecer o trabalho de enfrentamento a essas doenças desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, particularmente, na Vigilância em Saúde.

Os avaliadores conheceram as ações do Centro Municipal de Infectologia Silvestre Gonçalves Maia, o trabalho do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) e as atividades da Atenção Primária à Saúde (APS).

O levantamento leva em consideração indicadores como a taxa de transmissão, taxa de incidência, taxa de transmissão vertical de mãe para bebê, acompanhamento de pré-natal das gestantes, entre diversos outros critérios como a existência de programas e serviços de saúde específicos para a área, existência de sistema de monitoramento de vigilância e qualidade dos dados, os sistemas de vigilância e protocolos nos serviços, capacidade diagnóstica e qualidade de testes e política de direitos humanos, igualdade de gênero e participação da comunidade.

“Estamos extremamente felizes com esse resultado e já vislumbramos a possibilidade de atingir todos os indicadores e alcançarmos os selos ouro na próxima avaliação”, destacou o Diretor de Vigilância em Saúde, Miguel Dantas. “Este resultado é fruto de um trabalho muito silencioso e muito eficaz da Vigilância em Saúde, essencial para monitoramento, prevenção, promoção à saúde e tratamento digno e adequado”, avaliou o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior.

Previne Brasil – Na semana passada, o Ministério da Saúde também divulgou o Indicador Sintético Final que avalia a qualidade da Atenção Básica e o Município subiu de 6.4 para 7.1, a maior nota desde 2017. Um dos critérios da avaliação é a solicitação e avaliação dos testes rápidos de HIV e Sífilis, que subiu de 66% para 69%.

Reconhecimento internacional – O trabalho do Centro Municipal de Infectologia também já recebeu reconhecimento em uma plataforma internacional neste ano de 2024. O serviço foi destaque na plataforma digital IAS+, que dá visibilidade aos serviços de referência para pacientes com HIV. A experiência de Campina Grande foi escolhida pela plataforma após ser indicada pela excelência da assistência prestada por um usuário da unidade, por meio da campanha “Eu e Meu profissional de Saúde 2024”.