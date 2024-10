Campina Grande fará cirurgias gratuitas de catarata; saiba mais

Em uma iniciativa voltada para a saúde ocular de idosos em Campina Grande, a Fundação Pedro Américo, Clínica-escola da Unifacisa e o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP), se uniram para oferecer atendimento gratuito para triagem de catarata.

No dia 09 de novembro de 2024, será realizado um mutirão de consultas focado na triagem de catarata para pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é necessário que os interessados façam inscrição prévia, sendo essa uma condição essencial para o acesso ao evento, que terá vagas limitadas. A ação, que acontecerá na Clínica Escola da Unifacisa, reforça o compromisso com a segurança e qualidade no atendimento aos pacientes.

Critérios para inscrição: Para se inscrever, os candidatos devem ter 60 anos ou mais, possuir o Cartão Nacional do SUS de Campina Grande e levar todos os documentos pessoais no dia da triagem.

A triagem inicial ocorrerá na Clínica Escola da Unifacisa, localizada no bairro do Itararé. Caso haja indicação para cirurgia, os pacientes serão encaminhados para a realização dos procedimentos no Hospital HELP.

As inscrições devem ser feitas até o dia o dia 02 de novembro, pois as vagas são limitadas.

Acesse o link de inscrição – AQUI – para garantir sua participação!