Podcast: HUAC promove projeto “Libras no contexto hospitalar”

No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, foi destacado o projeto de extensão “Libras no Contexto Hospitalar”, realizado pela UFCG no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC).

Coordenado por Fabiana Leite, técnica de enfermagem do HU, o projeto capacita 30 colaboradores, incluindo médicos, psicólogos e porteiros, para atender pacientes surdos em Libras, a língua brasileira de sinais.

O curso começou em agosto e segue até dezembro, com encontros semanais, promovendo inclusão e acolhimento para que a comunidade surda se sinta cuidada e respeitada no ambiente hospitalar.

Profissionais como a fisioterapeuta Suênia Porto e a psicóloga Gabriela enfatizaram o impacto positivo do curso em seu trabalho e na comunicação com os pacientes.

Ouça o podcast aqui.