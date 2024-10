Secretaria de Saúde de Campina Grande abre vagas para Residência Médica

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, lançou um edital de seleção para o Programa Municipal de Residência Médica. Estão sendo ofertadas 25 vagas para quatro especialidades diferentes. As inscrições estão abertas até o dia 11 de novembro e a banca organizadora é IDECAN.

São 14 vagas para a especialidade de Medicina de Família e Comunidade, sendo 13 para ampla concorrência e 1 para Pessoa com Deficiência; 5 para Pediatria, com 4 vagas de ampla concorrência e 1 para PCD; 3 para Ginecologia e Obstetrícia e mais 3 para Neonatologia, todas para ampla concorrência.

Para todas as vagas, o pré-requisito é ter concluído ou estar concluindo o curso de Medicina. Para a opção de Neonatologia é necessário também ter formação em Pediatria. O valor da bolsa de estudo é R$ 4.160,09, conforme portaria ministerial e a carga horária é de, no máximo, 60 horas semanais.

A inscrição deve ser realizada pelo site idecan.org.br e a taxa de inscrição é de R$ 300,00. A seleção será realizada por meio de prova objetiva, no dia 22 de dezembro deste ano, das 14h às 18h. Os locais de prova serão informados diretamente no site de inscrição. O edital pode ser acessado em: https://idecan.selecao.net.br/informacoes/73/.

Os aprovados vão atuar com médicos preceptores da Rede Municipal de Saúde e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em serviços como as Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospital da Criança e do Adolescente, Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) e Centro Materno Infantil de Atenção Integral à Saúde (CEMAIS).

O Programa de Residência Médica de Campina Grande completou 10 anos e já formou dezenas de profissionais na cidade. Neste ano, o Município iniciou também a Residência Multidisciplinar com enfermeiros, odontólogos e psicólogos para a atuação na área de Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde. O programa é desenvolvido em parceria com o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFCG.