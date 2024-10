Podcast: a importância da saúde mental no enfrentamento do câncer

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região, no programa Conexão Caturité, a psicóloga Armênia Pereira falou sobre a importância da saúde mental no enfrentamento do câncer.

Ela destacou como o diagnóstico afeta diversas áreas da vida e pode provocar estresse, ansiedade, depressão, além de sentimentos como raiva e insegurança.

Armênia enfatizou que o apoio psicológico é fundamental para ajudar os pacientes a lidar com a doença, melhorar a adesão ao tratamento e manter uma atitude positiva.

Ela também incentivou a busca por grupos de apoio e a importância de comemorar pequenas vitórias ao longo do processo.

