No quadro Papo Animal do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcanti falou sobre as otites em animais de estimação, destacando que essa inflamação no ouvido pode ser causada por agentes como fungos, sarna ou até mesmo pela entrada de líquidos durante o banho.

Ele ressaltou a importância da prevenção, como o uso de algodão para proteger as orelhas dos pets durante o banho.

Edroaldo também recomendou a consulta ao veterinário ao observar sintomas como coceira excessiva ou secreções, para que seja prescrito o tratamento adequado.

