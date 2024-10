Você não precisa sentir dor: Médico fala sobre tratamento da dor crônica

O médico e autor do livro “Você não precisa sentir dor”, Dr. Luiz Severo, participou de uma entrevista na Rádio Caturité FM, onde discutiu as complexidades do tratamento da dor crônica e a importância de uma abordagem integrada para o intervalo dos pacientes.

Durante uma conversa, o médico destacou que, após anos de prática e observação clínica, observa que o sucesso no tratamento da dor está diretamente relacionado ao comprometimento do paciente com mudanças de hábitos e estilo de vida.

“Há cerca de cinco anos, comecei a perceber que alguns pacientes tinham bons resultados no tratamento e outros não”, explicou Severo. Ele acrescentou que, embora o tratamento medicamentoso e cirurgias possam oferecer alívio inicial, a eficácia a longo prazo depende do envolvimento do paciente com a reabilitação física, perda de peso e melhoria de hábitos como alimentação e controle do estresse.

“Pacientes que não mudaram seus hábitos apresentaram resultados piores”, afirmou.

O especialista ressaltou a ideia de que o cérebro de um paciente crônico de dor se adapta a transmitir a sensação dolorosa continuamente, criando um “cérebro doente”. Esse conceito enfatiza a necessidade de envolver os pacientes em uma “janela de oportunidades”, momento em que é crucial adotar mudanças rigorosas para evitar a recorrência do quadro doloroso.

Dr. Severo também destacou que a dor crônica não se limita às alterações físicas detectáveis em exames, mas está fortemente ligada a fatores emocionais e sociais. Ele explicou que condições como fibromialgia e enxaqueca podem ter exames normais, mas comprometem a qualidade de vida dos pacientes.

Concluindo a entrevista, o médico reforçou que a dor aguda tem um papel protetor no corpo, funcionando como um sinal de alerta para uma lesão ou problema, mas, quando ela se torna crônica, passa a ser uma doença em si, necessitando de tratamento especializado.

*Vídeo: ParaibaOnline