Médico lança livro e desmistifica o tratamento da dor crônica

O neurocirurgião Luiz Severo, especialista no tratamento da dor crônica, acaba de lançar seu livro “Você Não Precisa Sentir Dor”, uma obra voltada para pacientes que buscam entender melhor as causas e os tratamentos para condições de dor prolongada. Disponível nas principais plataformas de vendas, como Amazon e o site da Literary Books, além de estar à venda na Livraria Leitura do Shopping Partage, em Campina Grande, o livro tem como objetivo simplificar a linguagem médica e esclarecer dúvidas comuns entre os pacientes que sofrem com dores crônicas.

Luiz Severo revela que a ideia do livro surgiu das perguntas que muitos de seus pacientes fizeram durante as consultas, como: “Por que preciso tomar antidepressivos?”, “Por que devo ir ao psicólogo?” ou “Como a fisioterapia pode ajudar em casos de enxaqueca?”.

Ele destaca que essas questões são recorrentes e que, muitas vezes, os pacientes não compreendem o motivo por trás de certos tratamentos. “O objetivo é desmistificar essa linha de cuidado necessária e, claro, fazer com que o paciente entenda o que ele tem”, explica o neurocirurgião.

Além de ser uma obra acessível ao público leigo, “Você Não Precisa Sentir Dor” também oferece referências científicas que podem ser utilizadas por outros profissionais da saúde.

“O livro traz um palavreado tranquilo e acessível ao paciente, mas também contém referências bibliográficas robustas, baseadas na ciência, que podem ser úteis para médicos e terapeutas que desejam ampliar seus conhecimentos”, complementa o autor.

Para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho de Luiz Severo e as abordagens que ele defende para o tratamento da dor, o livro “Você Não Precisa Sentir Dor” já está disponível e promete ser uma leitura esclarecedora para pacientes e profissionais da área da saúde.