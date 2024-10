Podcast: entenda o papel da alimentação na saúde física e mental

No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque destacou a importância de uma alimentação adequada para a saúde física e mental, ressaltando que o equilíbrio na alimentação é essencial para o bom funcionamento do organismo.

Segundo Amanda, manter horários regulares para as refeições é crucial para otimizar o metabolismo e prevenir doenças como diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer.