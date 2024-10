Paraíba aplica mais de 18,5 mil doses no Dia D de Vacinação

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, neste sábado (19), o Dia D de Vacinação contra a Meningite, HPV e Multivacinação com o objetivo de ampliar a oferta de vacinas, atualizar os esquemas de vacinação de rotina e aumentar as coberturas vacinais no território paraibano.

Ao todo, foram aplicadas 18.592 doses de vacinas, sendo 2.203 doses para a meningite, 2.679 para o HPV e 13.710 doses para as demais vacinas preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação.

Os cinco municípios que mais vacinaram foram Campina Grande (2.459 doses); Patos (1.105 doses); João Pessoa (1.043 doses); Alhandra (514 doses); e Sousa (499 doses). Os dados são parciais e levam em consideração os dados de 197 municípios.

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunização da SES, Márcia Mayara, esse tipo de ação é fundamental para garantir que a população de todo o estado seja imunizada contra os agravos e outras doenças que podem ser prevenidas por meio de vacinas.

“Além disso, lembramos que as vacinas do calendário de vacinação da criança, do adolescente, do adulto, da gestante e do idoso estão disponíveis nos municípios do estado durante todo o ano. É importante que a população procure a unidade de saúde mais próxima da residência, para que o profissional de saúde possa avaliar qual vacina precisa ser tomada de acordo com cada faixa etária”, ressaltou Márcia.

Neste Dia D, foram disponibilizados mais de 680 postos de vacinação em toda a Paraíba. Em João Pessoa, além das unidades de saúde da família, as vacinas também foram ofertadas em pontos específicos, como a Unidade de Saúde da Família do Bessa, Home Center Ferreira Costa, Tambiá Shopping, Shopping Sul e a Unidade de Saúde do Futuro Vista Alegre, que contaram com a visita especial do ‘Zé Gotinha’, mascote da Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde.

A enfermeira Jaqueline Bianca Cavalcanti aproveitou a ocasião para levar a filha Maria Clara, de 13 anos, até a unidade de saúde do Bessa para atualizar a caderneta de vacinação com a vacina meningocócica ACWY (conjugada), que protege adolescentes contra a meningite.

“Eu acho muito importante a gente deixar a vacina em dia. E, por trabalhar na área da saúde, o cuidado é ainda maior. Ela já está com a (vacina) HPV em dia e hoje vim para ela receber a vacina ACWY e ficar imunizada”, disse a mãe enquanto a filha era vacinada.

Já a adolescente Laís Maria Melo, de 12 anos, recebeu a vacina contra o HPV no posto instalado no estacionamento do Home Center Ferreira Costa. “Aprendi que é muito importante ser vacinada não só para me proteger, mas também para proteger os outros que convivem comigo”, disse.

A vacina meningocócica ACWY (conjugada) é recomendada para adolescentes entre 11 e 14 anos de idade e previne as doenças causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y, que incluem a meningite meningocócica (inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal).

Enquanto a vacina contra o HPV é indicada para adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos de idade, para a prevenção da infecção contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, além do colo do útero, vulva, vagina, ânus, pênis, boca e orofaringe e outras doenças relacionadas ao HPV, como as verrugas genitais e a papilomatose de laringe.