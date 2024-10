No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa “Conexão Caturité”, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas sobre alimentação infantil, em comemoração ao Dia das Crianças.

Ela destacou a importância de criar hábitos alimentares saudáveis desde cedo, incentivando pais e responsáveis a serem exemplos no consumo de frutas e verduras.

A nutricionista também recomendou incluir as crianças no planejamento e preparação das refeições, criar uma rotina alimentar sem distrações e evitar o uso de comida como recompensa.

Essas estratégias, segundo Amanda, ajudam a desenvolver uma relação positiva com a alimentação, garantindo um crescimento saudável.

Ouça o podcast completo aqui.