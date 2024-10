No mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Hospital HELP, em parceria com a Fundação Pedro Américo, Unifacisa, basquete Unifacisa, Unifit academia, Anderson Melo cabeleireiros, Dillyane Brito cabeleireiros e Ítalo Mascarenhas perucas, realiza uma campanha de doação de cabelos para a confecção de perucas destinadas a mulheres em tratamento oncológico.

A ação, que ocorre até o dia 25 de outubro, faz parte das atividades do Outubro Rosa e visa resgatar a autoestima de pacientes que enfrentam a perda de cabelo durante o tratamento quimioterápico.

De acordo com uma das representantes da campanha, a consultora interna da Unifacisa, Clarissa Ramalho, a campanha não se limita apenas à doação de cabelos. Para as mulheres em tratamento, receber uma peruca pode ser um alívio em meio aos desafios enfrentados durante o tratamento.

“Muitas pacientes relatam que a perda de cabelo as afasta do convívio social, pois têm vergonha de se expor. A doação de cabelos ajuda a resgatar essa autoestima perdida”, disse.

Como participar?

As doações podem ser feitas em dois pontos de coleta: na Unifacisa, no bairro Itararé, e no próprio Hospital HELP, na rua Heronides da Costa Cirne, ao lado do hospital de trauma de Campina Grande. Além disso, nos dias 21 e 22 de outubro, cabeleireiros parceiros estarão disponíveis nesses locais para realizar cortes de cabelo gratuitos para quem quiser doar diretamente.

“Com o apoio dos cabeleireiros Anderson Melo e Dillyane Brito, e do especialista na confecção de perucas Ítalo Mascarenhas vamos transformar essas doações em perucas que devolverão às pacientes não só a autoestima, mas também a confiança para encarar o mundo”, afirmou Clarissa.

Para doar, os interessados devem seguir algumas orientações: As mechas precisam ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento e estarem secas para evitar mofo. Cabelos tingidos ou com química também são aceitos, e é importante que os fios estejam organizados em mechas separadas e presas com elástico.

O Hospital HELP, que atende pacientes oncológicos pelo SUS, se empenha em proporcionar um tratamento humanizado, e a doação de perucas é mais uma forma de cuidar do bem-estar dessas mulheres. “Queremos convidar todas as pessoas a participarem, pois cada mecha doada faz uma diferença enorme na vida de quem recebe”, conclui Clarissa.