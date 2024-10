Nesta quarta-feira, 16 de Outubro, Dia Mundial da Alimentação, a reportagem da Rádio Caturité conversou com a nutricionista Amanda Albuquerque, que ressaltou a importância de uma alimentação equilibrada e os benefícios que ela traz ao organismo. A data tem como objetivo promover a conscientização sobre a alimentação adequada e seu impacto na saúde.

De acordo com Amanda Albuquerque, a alimentação desempenha um papel crucial no bom funcionamento do corpo humano. “A alimentação é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo por diversas razões: fornecimento de energia, manutenção e reparo dos nossos tecidos, suporte do sistema imunológico e regulação das nossas funções corporais”, explicou a nutricionista. Ela destacou ainda que a alimentação adequada não só promove a saúde física, mas também tem impacto direto na saúde mental.

Amanda reforçou a importância de se manter uma rotina alimentar com horários regulares, explicando que isso auxilia o corpo a funcionar de forma eficiente.

“Ter horários regulares para refeições é bastante importante, porque vai ajudar o nosso corpo a manter o ritmo metabólico constante, promovendo o funcionamento adequado de diversas funções do organismo. Uma rotina alimentar ajuda a otimizar a saúde no geral, melhorando a função metabólica, emocional e digestiva”, comentou.

Ao ser questionada sobre o impacto de uma alimentação saudável na prevenção e combate de doenças, Amanda foi enfática: “Ainda tem gente que não acredita, mas a alimentação pode sim combater algumas doenças. É através dela que conseguimos reduzir riscos de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Além disso, a alimentação também contribui para a manutenção do peso e até na recuperação de pacientes em estado grave”, afirmou. A nutricionista acrescentou que estudos recentes apontam que uma dieta diversificada pode reduzir o risco de vários tipos de câncer.

Ouça: