Podcast: opte por bases leves durante o verão

No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas sobre o uso de bases leves para a pele, especialmente voltadas para a temporada de verão.

Isanna explicou que as bases leves são ideais para quem busca um acabamento suave e natural, sem pesar no rosto.

Ela destacou que esses produtos, que muitas vezes são descritos como “fluida”, oferecem uma leveza incomparável e se adaptam a diferentes tipos de pele.

Além disso, é possível encontrar bases que oferecem benefícios extras, como proteção solar ou cuidados com a pele.

A consultora também enfatizou que a escolha da base deve ser pessoal e testada de acordo com as necessidades de cada um.

Outro ponto abordado por ela foi sobre a finalização da maquiagem. As bases leves podem ser complementadas com pó compacto, pó translúcido ou base em pó, dependendo do efeito desejado.

Ouça o podcast completo abaixo