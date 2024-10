No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, a médica mastologista Adriana Miranda Cariri falou sobre a importância da conscientização no Outubro Rosa.

Ela destacou o aumento da incidência do câncer de mama e a relevância da prevenção, como a mamografia a partir dos 35 anos e o autoexame.

A médica explicou as causas, como alimentação inadequada e sedentarismo, e frisou a importância de detectar a doença precocemente para garantir uma cura de 100%.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro realiza um mutirão de consultas e cirurgias para apoiar a saúde da mulher durante o mês de outubro.

Ouça o podcast completo aqui.