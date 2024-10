Dia Mundial do Dentista: cirurgiã fala sobre a realidade e os desafios da profissão

Em comemoração ao Dia Mundial do Dentista, celebrado em outubro, o repórter Gabriel Diniz, da Rádio Caturité FM, conversou com a cirurgiã dentista Vanessa Araújo, que trouxe uma reflexão sobre os desafios e gratificações da profissão.

Atuando há dez anos na área, Vanessa falou sobre o cenário atual da odontologia e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área.

Segundo ela, um dos maiores problemas está relacionado ao grande número de profissionais no mercado e à falta de oportunidades.

“No meu ponto de vista, a odontologia, assim como muitas outras áreas dentro da saúde, está ficando encharcada. Excessos de profissionais sendo lançados no mercado e falta de oportunidade. Então acaba gerando uma desqualificação, uma desvalorização da profissão. E, consequentemente, prejuízos para quem mais interessa, para o próprio paciente”, destacou.

Outro ponto abordado foi a dificuldade no acesso a tratamentos odontológicos para a população. Vanessa ressaltou que, apesar dos avanços, o custo ainda é elevado para muitos.

“Dentro da minha vivência, dentro da realidade, dentro do consultório em que eu já atuo há dez anos, seria realmente a dificuldade em promoção de saúde para todos. A gente sabe que o tratamento odontológico, a odontologia, apesar de já ter um grande avanço de acesso à população, ainda continua sendo um tratamento caro”, explicou.

Apesar das adversidades, a cirurgiã dentista frisou a satisfação que a profissão lhe proporciona, sobretudo ao ver a transformação na vida dos pacientes.

“Eu não vejo a Vanessa de hoje sem ser dentista, sem ter o contato dia a dia com os meus pacientes. É gratificante ver um paciente que chega com a autoestima baixa, com dificuldade para sorrir, com dores, e a gente poder devolver saúde, alegria e o sorriso”, afirmou.

Vanessa também aproveitou a oportunidade para orientar os ouvintes sobre a importância das visitas regulares ao dentista.

“Nossa saúde começa pela boca. Diversas doenças estão associadas a condições bucais que o próprio paciente, muitas vezes, nem associa. A importância de visitar o cirurgião dentista ao menos uma vez por ano é fundamental. É uma forma de prevenção, e tudo é mais favorável quando agimos de forma precoce”, recomendou.

Ouça a entrevista: