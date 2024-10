João Pessoa conta com 21 tipos de vacinas na rede municipal

Em João Pessoa, são disponíveis 21 tipos de vacinas ofertadas a toda população, que protegem o indivíduo de acordo com a orientação e recomendação para cada faixa etária. Entre as doenças imunopreveníveis estão as vacinas que protegem contra poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche, Covid-19, Influenza, entre outras.

“Seguimos conscientizando a população sobre a importância da vacinação principalmente de quem faz parte dos grupos prioritários. Crianças e idosos precisam de uma atenção especial e esses grupos devem estar com a caderneta atualizada”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Nos serviços de saúde são ofertadas as vacinas que protegem contra BCG (paras os bebês que não foram vacinados ainda nas maternidades), Hepatite B, Pentavalente, Pólio inativada, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre amarela, Tríplice viral – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza (ofertada durante campanha anual) e Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23), para população acamada e hospitalizada.

Além dos imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, também é ofertada a vacina antirrábica humana de urgência para casos específicos.

As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização, e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido, proporcionando de forma estratégica uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos durante o horário comercial a um serviço de saúde.

Os pontos móveis estão localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá. Esses serviços ofertam todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, da rotina da população e as doses das campanhas ativas, que protegem contra Influenza, Covid-19 e Dengue.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (9):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 8h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 9h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 9h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).