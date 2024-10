No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque abordou a importância da alimentação na prevenção do câncer de mama, em alusão à campanha Outubro Rosa.

Ela destacou alimentos como frutas vermelhas, vegetais crucíferos (brócolis, couve-flor), peixes ricos em ômega 3, farinha de linhaça e chá verde, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir o risco da doença.

Amanda também reforçou a importância de manter hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas e evitar alimentos processados.

Ouça aqui o podcast completo.