Podcast: decore a sua casa com plantas de forma harmoniosa

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas sobre como decorar a casa com plantas de forma harmoniosa e sem exageros.

Cecília explicou que a escolha das espécies deve considerar a luminosidade e o tamanho dos ambientes, além de oferecer recomendações para diferentes cômodos, como sala, quarto, cozinha e banheiro.

Ela também destacou o uso de jardins verticais como solução prática para espaços pequenos e a importância de manter um equilíbrio visual entre as plantas e os outros elementos decorativos.

Ouça o podcast completo abaixo