No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio compartilhou dicas para quem deseja aprimorar suas habilidades de automaquiagem.

Segundo Isanna, este é o momento ideal para realizar cursos de automaquiagem, pois eles ajudam a atualizar o visual com as tendências tanto do verão quanto do inverno, preparando para eventos como festas de fim de ano e confraternizações.

Ela destacou a importância de buscar profissionais confiáveis, que estejam alinhados com o estilo de cada pessoa, e enfatizou que esses cursos são um ótimo investimento pessoal, proporcionando maior segurança no uso de produtos e técnicas de maquiagem no dia a dia.

Além disso, Isanna lembrou que a automaquiagem não se trata apenas de beleza exterior, mas também de autocuidado e valorização pessoal.

Ela reforçou a importância de se olhar mais no espelho, reconhecer a própria importância e aproveitar o momento para cuidar de si, conectando a mensagem ao encerramento da campanha Setembro Amarelo.

Ouça o podcast completo aqui.