Saúde em dia: HUAC oferece mutirão de consultas no Outubro Rosa

No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, Patrícia Gadelha, gerente de ensino e pesquisa do HUAC, trouxe informações sobre a campanha Outubro Rosa e os avanços tecnológicos em saúde.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro realizou um mutirão, oferecendo mais de 400 consultas para o diagnóstico e prevenção do câncer de mama.

Patrícia destacou a importância do diagnóstico precoce e reforçou o compromisso com o acolhimento humanizado, que é fundamental para o bem-estar das pacientes.

