No quadro Saúde Mental do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques abordou os primeiros sinais de Alzheimer e a importância de observá-los com atenção.

Mudanças de comportamento como irritabilidade excessiva, uso de palavrões e lapsos frequentes de memória são indicativos iniciais da doença.

A psicóloga destacou que é importante ter paciência e empatia ao lidar com pacientes, evitando confrontos diretos que possam agravar a situação emocional.

Ouça o podcast completo aqui.