Saúde de João Pessoa reforça importância da vacinação para prevenção do câncer do colo do útero

A prevenção por meio da vacinação é importante em todas as fases da vida. Entre os inúmeros benefícios das vacinas, podemos citar a diminuição da mortalidade infantil e a redução significativa do risco de adoecer e morrer de doenças que podem ser evitadas.

O ‘Outubro Rosa’ tem como principal objetivo alertar as mulheres sobre os cuidados com a saúde e que a melhor forma de prevenção ao câncer é o diagnóstico precoce, entre eles, o câncer do colo do útero.

No mês de outubro há uma maior mobilização social com intuito de conscientizar e reforçar mensagens sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Essa campanha vem sendo considerada uma oportunidade para ampliar a abordagem da saúde da mulher e a prevenção do câncer, de forma mais ampla, incluindo também o câncer do colo do útero.

O câncer do colo do útero é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres no Brasil e está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV (Papilomavírus Humano), especialmente o HPV-16 e o HPV-18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais. A infecção pelo HPV é muito comum.

Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas. A maior parte dos casos regride espontaneamente. Quando isso não acontece, pode ocorrer o desenvolvimento de lesões precursoras que, se identificadas e tratadas adequadamente, possibilita prevenir a progressão para câncer.

Sobre a prevenção – A principal forma de prevenção é a vacinação contra o HPV, disponível na rede municipal de saúde para meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos de idade, que protege contra os subtipos oncogênicos 6, 11, 16 e 18. Os dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina também está disponível para pessoas de 9 a 45 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos, que apresentam maior risco de desenvolver câncer e complicações relacionadas ao HPV.

Também estão incluídas as pessoas, nessa faixa etária ampliada, que foram vítimas de violência sexual, devido ao risco aumentado de desfechos negativos relacionados ao HPV, e também as portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PPR).

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (2):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).