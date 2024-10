O Hospital da FAP, referência em tratamento de câncer na Paraíba, deu início, no dia 1º de outubro, à programação especial alusiva ao Outubro Rosa, com diversas ações voltadas à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. A campanha deste ano reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico regular para garantir maiores chances de cura.

Em entrevista à rádio Caturité FM, o diretor do hospital, Derlópidas Neves, ressaltou a importância do mês de outubro para alertar as mulheres sobre a necessidade de realizar exames preventivos e buscar atendimento médico ao menor sinal de alterações.

– É um mês todo de alerta para a questão do câncer de mama. É importante que as mulheres possam estar se avaliando para que, se porventura, visualizem ou sintam algum nódulo, possam buscar o médico para realizar os exames de rotina – salientou.

A programação do hospital inclui uma série de atividades, com destaque para o atendimento especializado em mastologia. Segundo Derlópidas, o foco é garantir que o maior número possível de mulheres tenha acesso a consultas e exames preventivos durante todo o mês.

– Nós começamos hoje com a abertura, recepcionando as mulheres para uma avaliação com mastologista. Além disso, teremos ações em empresas, com palestras. De 1º a 4 de outubro, atenderemos funcionárias, que são em sua maioria mulheres, e a partir do dia 8, começaremos as triagens para aquelas que desejem fazer mamografias. Caso haja alterações, essas mulheres serão chamadas para o Dia D, que acontece no dia 28, com consultas com mastologistas – frisou.