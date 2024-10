Durante o quadro “Consultório JM”, no programa Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o Dr. Antonio Henriques abordou sobre os tipos de gorduras e o impacto delas na saúde.

Segundo ele, um novo estudo, publicado no periódico Nature Medicine, comprovou o elo entre o excesso de gordura saturada — presente em carnes, queijos, manteigas, etc — e um maior risco de sofrer com males cardiovasculares.

