Podcast: entenda a relação entre privação de sono e fome

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque abordou a importante relação entre privação de sono e fome.

Ela começou destacando que a falta de sono pode desregular hormônios essenciais, como a grelina, que estimula o apetite, e a leptina, que sinaliza saciedade. Isso resulta em um aumento da fome no dia seguinte e um desejo por alimentos calóricos, como doces e frituras.

Amanda sugeriu estratégias práticas para mitigar esses efeitos, como planejar as refeições com antecedência e optar por escolhas saudáveis, ricas em fibras e proteínas magras.

Ela também ressaltou a importância de uma mastigação adequada e do consumo de frutas e castanhas como alternativas saudáveis.

Além disso, a privação de sono pode impactar o metabolismo, levando ao armazenamento de gordura e ao aumento dos níveis de estresse e ansiedade.

A nutricionista recomendou a prática regular de exercícios físicos e técnicas de relaxamento para ajudar a melhorar a qualidade do sono.

Para encerrar, Amanda alertou que a insônia pode ser um sinal de problemas emocionais e que, se persistir, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde.

Ouça o podcast completo abaixo: