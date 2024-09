Podcast: Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande celebra 34 anos

No programa Conexão Caturité, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ângela, celebrou os 34 anos da criação do Conselho e destacou as conquistas alcançadas, como a mesa de negociação do SUS e a implementação dos conselhos locais de saúde.

Durante sua participação, ela ressaltou a importância da participação popular na melhoria das políticas públicas de saúde e convidou a população de Campina Grande a se engajar nos conselhos locais.

O evento foi uma oportunidade para fortalecer o diálogo entre trabalhadores, usuários e gestores do SUS.

Ouça o podcast completo abaixo