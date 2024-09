Neste sábado (28), além da atualização da caderneta com todos as doses das vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização, a Prefeitura de João Pessoa promoverá a prevenção com as doses que protegem contra Covid-19 (apenas para pessoas que integram os grupos prioritários), Influenza (para toda a população acima de seis meses de idade) e dengue (pessoas de 9 a 14 anos). Os três pontos móveis estarão fazendo atendimentos até 16h.

Contra a dengue, a vacina está disponível para pessoas com idade entre 09 e 14 anos, lembrando que a segunda dose que completa o esquema vacinal, após 90 dias, é importante para garantir a prevenção contra a doença.

“Percebemos uma baixa adesão para o retorno dessas crianças e adolescentes aos serviços para completar o esquema vacinal. Pedimos aos pais e responsáveis que se atentem as informações anotadas na caderneta desse grupo”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A vacina contra Influenza está disponível a toda a população a partir dos seis meses de idade. A dose é necessária todos os anos porque há uma queda do nível de anticorpos contra o vírus Influenza com o passar do tempo, assim, é preciso novo estímulo por meio da vacinação.

As vacinas das campanhas atuais são trivalentes e protegem contra os tipos de vírus influenza A (H1N1), A (H3N2) e B, que são os vírus de maior importância epidemiológica, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde (OMS). Vale ressaltar que a vacina contra gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes, incluindo a vacina contra Covid-19.

Já contra a Covid-19, a prevenção é destinada as pessoas que integram os grupos prioritários, para maior risco e vulnerabilidade, a exemplo de gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos e idosos, as doses são periódicas. A prevenção também faz parte da programação preventiva de rotina de crianças menores de cinco anos.

CMI – No Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, que funciona no período das 8h às 12h, haverá atendimento diferenciado apenas para oferta de vacinas de urgência. Esse atendimento é destinado para as pessoas que precisem da vacina antirrábica humana e dT (difteria e tétano), que tiveram alguma exposição para doença com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (28):

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h