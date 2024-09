Podcast: Tem pele sensível? Saiba como cuidar corretamente

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio trouxe dicas essenciais sobre cuidados com pele sensível.

Ela explicou que esse tipo de pele exige atenção redobrada, especialmente ao usar produtos como protetor solar e hidratantes.

Segundo Isanna, pessoas com pele sensível devem procurar sempre um dermatologista, mas também podem buscar atendimento em postos de saúde.

Ela ressaltou a importância de usar protetores solares de fator elevado e hidratantes mais simples, evitando produtos com muitas composições, que podem irritar a pele.

Isanna ainda deu dicas para quem não tem fácil acesso a especialistas, como proteger a pele do sol com chapéus e usar produtos adequados para evitar irritações.

Ouça o podcast completo aqui.