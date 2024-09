No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, a psicóloga hospitalar Lindacy Costa falou sobre a campanha realizada pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) voltada para as crianças internadas na Pediatria, especialmente as oncológicas.

A campanha, que acontece desde 2018, busca atenuar o sofrimento das crianças através de brincadeiras, contação de histórias e outras atividades lúdicas, com o objetivo de tirar o foco da doença e exames.

Lindacy destacou que as doações de brinquedos são fundamentais, especialmente de itens novos, devido à baixa imunidade das crianças.

A campanha acontece nos dias 7, 8 e 9 de outubro, e a comunidade pode contribuir nos pontos de arrecadação dentro do hospital.

Ouça o podcast completo aqui.