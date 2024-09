Veja onde se vacinar contra Covid-19 e Influenza em João Pessoa

A rede municipal de Saúde segue promovendo a prevenção contra as síndromes gripais em diversos serviços. Segundo o último boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados à Covid-19 continuam em crescimento e expansão pelo País. Os indícios de aumento dos casos foram observados em diversas capitais, entre elas, João Pessoa.

As vacinas que protegem contra Influenza e Covid-19 estão disponíveis em diversos serviços da rede municipal de Saúde e é considerada a melhor forma de prevenção.

“Seguimos fazendo o alerta sobre a prevenção principalmente de crianças, idosos e gestantes. A vacinação é uma forte aliada nesse cuidado e evita também os casos mais graves das síndromes respiratórias”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Assim como a Covid-19 e a Influenza, os pais devem se atentar também com outros vírus, a exemplo do Vírus Sincicial Respiratório, que atinge, principalmente, crianças pequenas de até dois anos de idade e idosos acima de 65 anos.

Geralmente é o responsável pelos casos de bronquiolite em crianças pequenas. Já o Rinovírus atinge crianças pequenas e pode evoluir para casos de bronquite. Mas é uma doença autolimitada, que pode se curar sozinha entre 7 e 14 dias.

“O Rinovírus, o Vírus Sincicial e a Influenza, ambos têm um comportamento sazonal. E todas podem evoluir para as formas mais graves em crianças pequenas que tenham histórico de asma, doença crônica no pulmão, imunossuprimidos. Por isso, alertamos sobre a importância da prevenção e de manter a caderneta de vacinação atualizada, principalmente em crianças menores de cinco anos de idade”, completou o coordenador.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (24):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Horário: 9h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Horário: 9h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).