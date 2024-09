Consultório JM: médico fala sobre tireoide e seus distúrbios

Neste sábado (21), o médico Antônio Henriques abordou um tema de extrema relevância durante seu quadro “Consultório JM”, transmitido pelo Jornal da Manhã, na Rádio Caturité FM: a tireoide e seus distúrbios.

A glândula, localizada na parte inferior do pescoço, desempenha um papel vital no controle do metabolismo e no bom funcionamento de órgãos importantes, como o coração e o cérebro. Durante sua fala, o especialista destacou os principais sintomas e tratamentos para as disfunções da tireoide, com ênfase no hipertireoidismo e hipotireoidismo.

Segundo o médico, a tireoide libera dois hormônios principais, a tiroxina (T4) e a triiodotironina (T3), essenciais para manter o metabolismo em equilíbrio. Quando a produção desses hormônios é alterada, podem ocorrer sérios problemas de saúde. “A superprodução de hormônios, conhecida como hipertireoidismo, pode levar a sintomas como perda de peso, irritabilidade, insônia e taquicardia”, afirmou. “Já o hipotireoidismo, que é a baixa produção hormonal, causa sintomas como ganho de peso, lentidão mental e fadiga, além de afetar o ritmo cardíaco e o sistema reprodutivo.”

Dr. Antônio também explicou que, em casos mais graves de hipotireoidismo, pode ocorrer uma condição severa que, se não tratada, pode ser fatal. “O tratamento é relativamente simples, feito por meio da reposição hormonal, mas é fundamental que o diagnóstico seja realizado precocemente”, ressaltou.

O médico ainda alertou para a alta prevalência de nódulos na tireoide, especialmente em mulheres acima dos 40 anos. “Cerca de 40% das mulheres nessa faixa etária apresentam nódulos, mas a maioria é benigna.

Encerrando o programa, Dr. Antônio reforçou a importância de manter um acompanhamento médico regular para monitorar a saúde da tireoide e garantiu que, com o tratamento adequado, a maioria dos distúrbios pode ser controlada de maneira eficiente.

Assista o vídeo: