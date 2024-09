Podcast De Bem com o Espelho: aprenda a cuidar da pele das mãos

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio destacou a importância de cuidar das mãos, uma área muitas vezes negligenciada nos cuidados diários.

Ela ressaltou que as mãos, assim como o colo, revelam sinais de envelhecimento, sendo essencial protegê-las com protetor solar e hidratá-las regularmente, principalmente após o uso de produtos agressivos, como detergentes.

Isanna também sugeriu a esfoliação das mãos pelo menos três vezes por semana e lembrou que esses cuidados simples ajudam a manter a pele mais saudável e bonita.

