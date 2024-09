No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques continua sua série sobre o Setembro Amarelo, trazendo uma abordagem detalhada sobre os diferentes tipos de depressão.

Ela explicou que a depressão não se manifesta de uma única forma e destacou oito modalidades distintas:

– Depressão Unipolar: Caracteriza-se por uma sensação de vazio e sintomas físicos como dores no corpo e sensação de nó na garganta.

– Depressão Bipolar: Alterna entre períodos de euforia e depressão profunda.

– Distimia: Um transtorno depressivo persistente e crônico que causa irritabilidade e apatia.

– Depressão Pós-Parto: Surge após o parto e pode se manifestar com tristeza e ansiedade.

– Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM): Associado à TPM, causa irritabilidade e debilidade emocional.

– Depressão Sazonal: Conhecida como “depressão do inverno”, ocorre em períodos com menos luz solar.

– Depressão Psicótica: Mais grave, com delírios e alucinações.

– Depressão Induzida por Substâncias: Pode ser causada por medicamentos ou abuso de substâncias.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

