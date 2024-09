No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Ronildo Lopes, técnico de segurança do trabalho do Hospital Universitário Alcides Carneiro, destacou o recente treinamento realizado com a comissão de brigada de incêndio do hospital.

O treinamento, que faz parte de um programa anual de capacitação, inclui reuniões mensais e treinamentos práticos a cada três meses.

Recentemente, a equipe focou na utilização de mangueiras de combate a incêndio e em um projeto para aquisição de novos equipamentos de segurança.

Além disso, Vicente dos Santos Júnior, fisioterapeuta do HUAC, apresentou um inovador projeto piloto que utiliza a realidade virtual para pacientes internados na UTI.

O objetivo é avaliar a eficácia dessa tecnologia na redução de sedação, analgesia e delírio, proporcionando uma experiência imersiva para melhorar o bem-estar dos pacientes.

O projeto também visa explorar a aplicação da realidade virtual em outras áreas do hospital, incluindo cuidados paliativos e fisioterapia, para promover um cuidado mais humanizado e eficiente.

Ouça o podcast completo aqui.

