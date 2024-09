Nos diversos serviços de saúde da Prefeitura de João Pessoa, os profissionais orientam sobre a importância da atualização da caderneta e cartão de vacina. Mas, o que devemos fazer no caso da perda do documento? No último Monitoramento Estratégico de Vacinação (MEV), realizado no dia 15 de setembro, foram identificadas crianças sem o documento por motivo de perda.

Se o cidadão perder o cartão de vacina ou a caderneta de criança, basta ir à unidade da saúde da família (USF) de referência para assistência, na qual a pessoa foi vacinada. Lá, os profissionais vão resgatar as informações na ficha de registro, onde contém informações de todas as vacinas aplicadas no serviço e, quando necessário, fornecer a 2ª via do documento.

“Se houver a perda do documento de vacinação a orientação é tentar resgatar os dados nos serviços de saúde de referência para assistência do usuário, que, em regra, é aquela unidade que fica mais próxima da sua residência. O profissional de saúde pode preencher um novo documento e entregar para a pessoa responsável da criança ou do adolescente”, orientou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “É importante que esse documento esteja sempre atualizado e que seja guardado pois, inclusive, serve para a fase adulta, para saber quais vacinas já foram tomadas no decorrer da vida”, completou.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis.

É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (19):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 9h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 9 a 14 anos;

– Covid-19: grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 9h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).